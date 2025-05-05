Все кардиналы-выборщики собрались в Риме для участия в конклаве

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Все 133 кардинала, которые будут принимать участие в выборах нового Папы Римского, собрались в Риме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

В 10-й конгрегации в Ватикане приняли участие 179 членов коллегии кардиналов, уточнил он.

Бруни отметил, что 7 мая на конклав соберутся иерархи, которым еще не исполнилось 80 лет. Ватикан подготовил для них резиденцию в доме "Святой Марфы" и соседнем с ним здании, которое ранее использовалось как детский сад для детей служителей.

Он также рассказал, что 3 мая для кардиналов провели жеребьевку комнат, где они в обстановке секретности и изоляции будут проживать на протяжении конклава. Они смогут въехать в подготовленные комнаты утром 6 мая.

Глава службы печати Святого престола напомнил, что конклав традиционно начинается с мессы Pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра. После обеда кардиналы соберутся в Апостольском дворце и торжественной процессией под гимн Veni Creator Spiritus проследуют в Сикстинскую капеллу. Там они принесут присягу, включая обет строжайшего соблюдения тайны всех аспектов избрания Папы.

Бруни также указал, что для избрания победитель должен получить две трети голосов.

Папа Римский умер в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт.

Его похоронили в церкви Богоматери Великой 26 апреля. Погребение прошло в присутствии узкого круга лиц.

Позже директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что на пост понтифика претендуют представители разных направлений. Он уточнил, что в их числе есть сторонники как реформистского движения, так и традиционного крыла католической церкви.