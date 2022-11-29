Гладков опроверг сообщения о срочном укомплектовании полицейских в Белгородской области

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Появившаяся ранее в нескольких СМИ информация о том, что сотрудникам полиции в Белгородской области якобы был дан приказ в срочном порядке закупить обмундирование и запас продуктов на два дня, не соответствует действительности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Никто полицейским задания не давал купить еду и обмундирование на два дня, все в штатном режиме. У нас не самая простая ситуация. Но все силовые структуры на месте", – сказал он в ходе прямого эфира в соцсетях. Цитату приводит ТАСС.

Также Гладков опроверг информацию о якобы готовящемся нападении со стороны ВСУ на населенные пункты региона Валуйки и Шебекино. По словам политика, данные сообщения являются фейками, которые распространяют украинские СМИ.

На прошлой неделе Гладков сообщал, что украинские боевики обстреляли села Старый Хутор и Бирюч, а также поселок Ленинский. Никто из людей не пострадал. В некоторых домах населенных пунктов выбиты окна, посечены кровли и заборы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Белгородской области после обстрела ВСУ были повреждены 41 квартира и 7 машин

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