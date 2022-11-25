Глава Белгородской области сообщил об обстрелах трех населенных пунктов

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли села Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа, а также поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал. В населенных пунктах Валуйского округа выбиты окна, посечены кровли и заборы в двух частных домах.

"Также в результате минометного обстрела повреждено здание Дома культуры: выбиты окна и посечена кровля", – добавил глава региона.

По его словам, при обстреле Ленинского оказался разрушен один дом. Гладков отметил, что семью переселили в безопасное место.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о наступлении Вооруженных сил России на нескольких направлениях в регионе. По его словам, продвижения есть на авдеевском, марьинском и угледарском направлениях.

При этом он подчеркнул, что жители Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населенных пунктов продолжают страдать от обстрелов из-за слишком близкого нахождения войск Украины.



В Белгородской области после обстрела ВСУ были повреждены 41 квартира и 7 машин

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