Повышенный уровень террористической опасности отменят в Воронежской области с 26 мая

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Повышенный уровень террористической опасности отменят в Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области с 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Решением председателя антитеррористической комиссии Воронежской области, губернатора Воронежской области Александра Гусева <...> высокий (желтый) уровень террористической опасности отменен с 00:00 26.05.2022", – говорится в сообщении.

Желтый уровень террористической опасности в расположенных на границе с Украиной Россошанском и Кантемировском районах был введен 11 апреля, а затем продлен 25 апреля. Александр Гусев назвал эту меру профилактической, охарактеризовав обстановку в регионе как спокойную и контролируемую.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

