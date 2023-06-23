Парящий в небе корабль заметили над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Сочи №1"

Жители и туристы в Сочи заметили необычное явление. У горизонта над Черным морем направлялись парящие суда, сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, такому эффекту поспособствовали размеры лайнера "Астория Гранде", который двигался из Турции, перед ним плыл небольшой катер.

Так, в нижних слоях атмосферы появляются чередующиеся слои воздуха различной плотности, которые вызывают зеркальные отражения, а это, в свою очередь, создает такой эффект. Оба судна надолго приковали к себе внимание туристов и жителей города.

До этого сообщалось, что обломки пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" были найдены в 200 метрах от носовой части "Титаника". Они свидетельствуют о том, что с батискафом произошел катастрофический направленный внутрь взрыв.

Информация о пропаже батискафа, который должен был доставить экипаж к обломкам "Титаника", появилась 19 июня. Позже компания OceanGate Expedition, которой принадлежало судно, подтвердила потерю связи со своим глубоководным автономным аппаратом.

По данным Береговой охраны США, запасы кислорода у команды закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 по московском времени).



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