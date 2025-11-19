Форма поиска по сайту

19 ноября, 04:57

Регионы

Волгоград временно переименовали в Сталинград

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Город Волгоград временно переименовали в Сталинград в связи с 83-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

На основных дорогах, ведущих в город, таблички с названием "Волгоград" заменили на "Сталинград". В администрации Волгограда напомнили, что по решению городской думы в памятные даты город имеет право использовать это героическое имя, оставшееся в истории как символ мужества советского народа.

В апреле Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического названия Сталинград. Такое решение было принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Между тем вопрос возвращения Волгограду названия Сталинград должен решаться на региональном уровне, подчеркнул президент РФ. По словам Путина, соответствующее решение должны принять жители города.

Владимир Путин высказался о возвращении Волгограду названия Сталинград

