19 ноября, 04:57Регионы
Волгоград временно переименовали в Сталинград
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Город Волгоград временно переименовали в Сталинград в связи с 83-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
На основных дорогах, ведущих в город, таблички с названием "Волгоград" заменили на "Сталинград". В администрации Волгограда напомнили, что по решению городской думы в памятные даты город имеет право использовать это героическое имя, оставшееся в истории как символ мужества советского народа.
В апреле Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического названия Сталинград. Такое решение было принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Между тем вопрос возвращения Волгограду названия Сталинград должен решаться на региональном уровне, подчеркнул президент РФ. По словам Путина, соответствующее решение должны принять жители города.
