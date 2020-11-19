Мособлдума приняла закон об объединении трех городских округов Подмосковья

Фото: Московская областная дума

Депутаты Московской областной думы приняли в третьем чтении закон, предусматривающий объединение трех городских округов Подмосковья, сообщает Агентство "Москва".

Такое решение приняли в ходе заседания регионального парламента. Под объединение попали городские округа Ивантеевка, Красноармейск и Пушкинский. Вновь образованное муниципальное образование получило название городской округ Пушкинский Московской области.

Уточняется, что объединение округов проводилось по инициативе Совета депутатов городского округа Красноармейск и с согласия населения.

В прошлом году Московская областная дума приняла закон об объединении поселений Одинцовского района и Звенигорода в городской округ.