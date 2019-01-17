Мособлдума приняла закон об объединении Одинцовского района и Звенигорода

Московская областная дума приняла закон об объединении поселений Одинцовского района и Звенигорода в городской округ. Об этом сообщил глава Одинцовского муниципального района Подмосковья Андрей Иванов.
"В конце прошлого года вопрос снова обрел свою актуальность и с инициативой об объединении выступили депутаты и главы сельских и городских поселений. Они считают, что эта инициатива имеет обоснования как с управленческой точки зрения, так и с экономической", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Объединение затронет Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звенигород. Новое муниципальное образование будет именоваться Одинцовским городским округом.
Это уже не первая попытка областных властей провести такое объединение. Предыдущие предпринимались дважды: в 2007 и 2015 годах. Активнее всего против объединения выступали жители поселений Бархвихинское и Успенское. Они опасаются массовой застройки района, в котором сейчас преобладают частные дома и коттеджи.
В состав Одинцовского района входят 16 муниципальных образований – семь городских и девять сельских поселений с общим населением более 300 тысяч жителей. Это самый большой по численности район в России.
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