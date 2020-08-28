В Мособлдуме допустили возможность проведения некоторых школьных занятий на улице

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Алексей Мазуров допустил возможность проведения некоторых школьных занятий на улице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Депутат заявил, что на улице при хорошей погоде можно проводить занятия по физкультуре, труду и музыке. Он отметил, что в остальных случаях учащимся понадобятся для занятий столы, стулья и мультимедийная аппаратура.

"Что касается занятий, связанных с лабораторными исследованиями (физика, химия), это вряд ли будет возможно. На других уроках необходимо писать. Предложение может быть частично реализовано, но не по всем профилям", – подчеркнул Мазуров.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что все школы, детские сады и колледжи страны готовы к началу нового учебного года. Он уточнил, что более 90 тысяч образовательных организаций завершили подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности.

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах РФ. В столице линейки пройдут только для первоклассников. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.

По словам Сергея Собянина, в учебных заведениях будут чаще проводить уборку, а образовательный процесс организуют таким образом, чтобы школьники меньше контактировали друг с другом. Градоначальник подчеркнул, что новые меры безопасности соответствуют рекомендациям, утвержденным Роспотребнадзором.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова добавила, что бассейны в школах останутся недоступны до 1 октября. Масочно-перчаточный режим в образовательных учреждениях станет обязателен для административного персонала, охраны и родителей. Учащиеся смогут носить маски по желанию. Рекомендуют находиться в средствах защиты и учителям.

