Астрахань накрыла пылевая буря

Фото: ТАСС/Александр Шибаев

В Астрахани началась сильная пылевая буря. В городе наблюдается прохождение холодного фронта, передает Астраханский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"По прогнозам, ожидался дождь, который выразился в сильной буре. Работая в Астраханском гидрометцентре с 1974 года, я наблюдаю такое впервые", – приводит ТАСС слова сотрудника ЦГМС.

Синоптики предупреждают, что до конца суток в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В МЧС также не исключают вероятных ЧП. В частности, могут оборваться линии энергообеспечения, связи и повредиться кровли зданий. Кроме того, могут упасть деревья.

Ранее сообщалось, что гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в столице. Из-за непогоды ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды.

Ранее стало известно, что в столице и Московской области до вечера среды объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

