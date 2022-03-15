Мэр Тимашевска призвал потерявших работу блогеров устроиться косарями и уборщиками

Мэр Тимашевска Николай Панин предложил блогерам устроиться на новую работу. Об этом сообщает Life.ru

"У нас есть вакантные места – косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству. Мы вас ждем!" – заявил градоначальник.

Панин попросил блогеров взяться за ум и заняться делом. При этом он не смог решить для себя, к счастью или к сожалению многие из них потеряли работу.

Ранее Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных. При этом представитель Meta Энди Стоун подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

В то же время по данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.