В Орловской области создадут отряды территориальной обороны

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков поддержал идею создания в регионе отрядов территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Вопрос о создании подобных отрядов прозвучал в ходе встречи Клычкова с активом Урицкого района.

"Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях", – приводит пресс-служба слова губернатора области.

Глава региона выразил надежду на то, что подобные меры не пригодятся, однако к такому в любом случае нужно быть готовыми.

Так, в скором времени Клычков проведет совещание оперативного штаба с силовым блоком, на котором будут даны поручения по завершению организации полигона. После этого все желающие смогут обучаться основам боевой, медицинской и тактической подготовки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе формируют второй полк территориальной самообороны. По его словам, тренировки полка проводились в течение более чем полугода.

До этого Минобороны РФ предложило присваивать статус ветерана боевых действий гражданам, которые обороняют и охраняют территории, прилегающие к районам проведения специальной военной операции.