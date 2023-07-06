Гладков сообщил о формировании второго полка теробороны в Белгородской области

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Никита Цицаги

В Белгородской области формируют второй полк территориальной самообороны. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков во время прямой линии, запись которой опубликована на странице главы региона в соцсетях.

По словам Гладкова, тренировки полка проводились в течение более чем полугода. Было закуплено необходимое обмундирование, снаряжение, частично нерешенным на данный момент остался только вопрос с оружием.

Губернатор региона добавил, что вопрос вооружения прорабатывался лично с Владимиром Путиным и силовыми ведомствами. Гладков уточнил, что численность второго полка территориальной самообороны составит три тысячи человек.

Ранее Вячеслав Гладков предварительно оценил общий объем восстановления поврежденной после украинских обстрелов инфраструктуры Белгородской области в 20 миллиардов рублей.

До этого губернатор региона сообщил, что основные восстановительные работы в Шебекинском округе Белгородской области завершат к 1 августа.

Гладков заявил, что работы по восстановлению домов в Шебекине завершат к 1 августа