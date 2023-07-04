Гладков оценил восстановление Белгородской области после обстрелов ВСУ в 20 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Власти Белгородской области начали восстановление поврежденной после украинских обстрелов инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время заседания генсовета "Единой России", пишет РИА Новости.

Он предварительно оценил общий объем восстановления в 20 миллиардов долларов, из которых пять миллиардов планируется выделить на восстановление жилья, десять – на восстановление предприятий, еще более пяти – на восстановление учреждений социальной сферы.

Гладков отметил, что на сегодняшний день в Белгородской области полностью разрушены пять многоквартирных и 81 частный дом. Более 1,2 тысячи домов и квартир требуют ремонта, добавил он.

Ранее сообщалось, что снаряд попал в частный жилой дом в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского округа Белгородской области во время обстрела ВСУ.

До этого вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев был отправлен в отставку за некачественное проведение работ по восстановлению жилых домов в пострадавших от обстрелов ВСУ Шебекине и Новой Таволжанке.

Гладков заявил, что работы по восстановлению домов в Шебекине завершат к 1 августа