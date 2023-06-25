12:59Происшествия
Главные восстановительные работы в Шебекино Белгородской области завершат к 1 августа
Фото: ТАСС/Павел Колядин
Основные восстановительные работы в Шебекинском округе Белгородской области завершат к 1 августа. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Министерство жилищного хозяйства должно составить детальный план-график восстановительных работ, начиная с окон, кровли – главные виды работ", – отметил он.
По словам главы региона, также 25 июня был открыл въезд в Шебекино и в село Новая Таволжанка. На пути движения транспорта будет осуществляться выборочный контроль, уточнил Гладков.
"Будет стоять пост ГИБДД, будет выборочный контроль, но въезд свободный", – сказал он.
До этого Гладков заявил, что проведет в воскресенье, 25 июня, совещание по восстановлению населенных пунктов Шебекино и Новая Таволжанка. Он также сообщил, что выпускные, прошедшие в Белгородской области 24 июня, прошли без каких-либо происшествий.
Украинская армия неоднократно обстреливала Шебекино и другие приграничные населенные пункты Белгородской области.
В частности, сообщалось, что за сутки ВСУ выпускали 460 единиц различных боеприпасов по Шебекинскому городскому округу, а также осуществляли 26 сбросов взрывных устройств с беспилотников.
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