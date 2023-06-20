Полномасштабное обследование квартир и жилых домов проведут в Шебекине

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Шебекине Белгородской области приступают к полномасштабному обследованию квартир и домов, поврежденных в результате атак со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как отметил губернатор, во вторник, 20 июня, в Белгородскую область приехала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, чтобы оценить обстановку в регионе.

"Сегодня мы начинаем полномасштабное обследование квартир и жилых домов в Шебекино – задача, которую мы должны максимально быстро выполнить для того, чтобы понять точный объем проблем и начать быстро восстановление", – говорится в его публикации.

Правительство Белгородской области приняло постановления, по которым были определены меры поддержки жителям приграничных населенных пунктов, временно отселенных из-за украинских обстрелов.

Согласно постановлениям, право на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей имеют жители 15 населенных пунктов области, в которых ранее был введен режим ЧС. Кроме того, выплаты получат жители пяти сел Грайворонского городского округа, все жители Шебекино и 18 населенных пунктов Шебекинского городского округа.



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