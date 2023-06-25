Гладков сообщил о совещании по вопросу возвращения жителей в Шебекино

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что проведет в воскресенье, 25 июня, совещание по восстановлению населенных пунктов Шебекино и Новая Таволжанка. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Получив информацию от погранслужбы и от министерства обороны, если все-таки у нас ситуация стабилизировалась, надеюсь, тогда вернемся к нормальному формату посещения Шебекино жителями города", – сообщил Гладков.

Он добавил, что соответствующее решение он озвучит в 10 часов утра.

Гладков также сообщил, что выпускные, прошедшие в Белгородской области 24 июня, прошли без каких-либо происшествий.

Украинская армия неоднократно обстреливала Шебекино и другие приграничные населенные пункты Белгородской области.

В частности, сообщалось, что за сутки ВСУ выпускали 460 единиц различных боеприпасов по Шебекинскому городскому округу, а также осуществляли 26 сбросов взрывных устройств с беспилотников.

Правительство Белгородской области разработало программу помощи пострадавшим, которая предусматривает единовременную выплату размером 10 тысяч рублей для жителей 15 населенных пунктов региона, в которых был введен режим ЧС.

Кроме того, выплаты получат жители пяти сел Грайворонского городского округа, все жители Шебекино и 18 населенных пунктов Шебекинского городского округа.