Кадыров сообщил о предотвращении прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Бойцы чеченских подразделений предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорваться в направлении двух сел Белгородской области. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале.

"Начальники отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов всегда очень тщательно продумывают противодействие противнику. Благодаря этому нам удается эффективно решать боевые задачи в направлении Щетиновки и Богун-Городка", – сообщил он.

Кадыров рассказал, что накануне чеченские подразделения действовали на опережение и уничтожили врага, накрыв его артиллерийским огнем. Также он поблагодарил Агуева и Делимханова за "качественный и ответственный подход к решению поставленных задач" и личный состав за "достойную и эффективную службу во благо нашего Отечества".

В начале июня Кадыров заявил, что чеченские бойцы обладают необходимой подготовкой для того, чтобы разобраться с украинскими диверсантами, которые атакуют Белгородскую область. Он подчеркнул, что число бойцов в чеченских батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тысяч человек.

13 июня глава Чечни объявил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ будут участвовать в предотвращении диверсионных вылазок со стороны ВСУ в приграничных районах Белгородской области. По поручению Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, руководством областного управления Росгвардии и представителями Минобороны.

Командир отряда "Ахмат" заявил об испытании биологических препаратов на ВСУ