В Госдуме предложили страховать россиян от боевых действий

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Думские депутаты планируют утвердить инициативу, признающую страховыми случаи, когда россияне пострадали от боевых действий. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

На Петербургском экономическом форуме парламентарий заявил, что люди, проживающие в приграничных территориях, смогут претендовать на относительно высокие суммы на погашение ущерба в связи со спецоперацией.

На вопрос о том, каких конкретно территорий коснется этот проект, Аксаков ответил, что речь идет о пострадавших областях. Депутат уточнил, что инициатива не предполагает такого понятия, как "на границе". Парламентарий допустил, что ко второму чтению могут быть внесены поправки, если версия, принятая в первом, чего-либо не учтет.

"<...> всем гражданам, пострадавшим в результате действий злоумышленников, террористов – я их только так называю, которые воюют против наших солдат и которые осуществляют террористические действия на территории нашей страны, в полном объеме ущерб должен быть возмещен", – подчеркнул Аксаков.

Ранее стало известно, что власти Белгородской области утвердили постановления, по которым были определены меры поддержки жителям приграничных населенных пунктов, временно отселенных из-за обстрелов со стороны ВСУ. Так, право на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей имеют жители 15 населенных пунктов области, в которых ранее был введен режим ЧС.