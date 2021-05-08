Во Владивостоке начали проверку из-за вывешенных ко Дню Победы флагов

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Власти Владивостока начали проверку из-за вывешенных на центральной площади ко Дню Победы флагов. Об этом рассказал представитель администрации, передает РИА Новости.
Уточняется, что на "неправильные" флаги сначала обратил внимание местный житель. Он опубликовал соответствующее фото в соцсетях. На них видно, что на треугольных полотнищах изображен орден Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Визуально это похоже на флаг Военно-морских сил Японии, которая воевала во Второй Мировой войне на стороне гитлеровской Германии.
В результате история получила большой резонанс в интернете.
Представитель мэрии отметил, что подрядчик неправильно воспринял условия оформления улиц. При этом вместо данных флагов уже установили другие.
Результаты проверки позволят определить, какие меры будут предприняты в отношении ответственных чиновников из управления культуры.
Ранее сообщалось, что Москву в честь Дня Победу украсили более 1,3 тысячи праздничных плакатов. Яркие изображения развесили на городских билбордах, остановочных павильонах, киосках, афишных стендах.
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