Патриотические онлайн-флешмобы для учащихся пройдут в преддверии Дня Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные школьники и студенты смогут поучаствовать в двух онлайн-флешмобах в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова депутата Госдумы, курирующего эти мероприятия, Ирины Белых.

Первый флешмоб под названием "Лучшая сотня" пройдет в соцсети "ВКонтакте": в полдень 9 мая участники на своих страницах в социальной сети возложат виртуальные гвоздики к изображению мемориала "Памятник защитникам Москвы" ("Штыки") и прокомментируют посты.

В рамках другого мероприятия – "С песней к Победе!" – все желающие запишут видео с исполнением песни Булата Окуджавы "Мы за ценой не постоим", а также выложат ролики на сайты своих образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что 8 мая перед Музеем Победы на Поклонной горе пройдет традиционный танцевальный флешмоб "Вальс Победы", приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками акции станут профессиональные танцоры и артисты, школьники и студенты, а также люди старшего поколения.