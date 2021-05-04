Москва онлайн покажет флешмоб "Вальс Победы" на Поклонной горе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 мая перед музеем Победы на Поклонной горе пройдет традиционный танцевальный флешмоб "Вальс Победы", приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

450 человек закружатся под мелодию "Майского вальса". Участниками акции станут профессиональные танцоры и артисты, школьники и студенты, а также люди старшего поколения. Присоединиться к флешмобу смогут все желающие. Танцы и музыка будут в духе 1940-х годов.

Смотрите трансляцию 8 мая в 15:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.