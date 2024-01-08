Порядка 1,3 тыс детей из Белгорода отправят на отдых в другие регионы

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Порядка 1,3 тысячи детей из Белгорода отправят на отдых в загородные лагеря в других регионах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, такое количеств заявок поступило за последние сутки. Глава региона созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей, и они все заявили о готовности оказать помощь. Белгородские специалисты уже отправились туда, чтобы посмотреть место размещения детей.

"Формируем группы и будем их уже отправлять", – написал он.

Гладков также рассказал, что в пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района сейчас находятся порядка 300 жителей Белгорода, которые решили временно переехать.

Он добавил, что власти региона восстанавливают Белгород после декабрьских и январских обстрелов со стороны ВСУ.

30 декабря украинская сторона обстреляла центр Белгорода. В результате этого погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

Днем 2 января ВСУ вновь совершили обстрел Белгородской области. Один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.

На следующий день российские ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Под украинский обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа.

Уже 5 января глава региона Вячеслав Гладков рассказал о сохраняющейся непростой ситуации в Белгороде. Власти города помогают перевозить людей в пункты временного размещения, а также работают над восстановлением поврежденного в результате обстрелов имущества.



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