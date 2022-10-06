Глава Томской области призвал чиновников сдавать на мобилизованных из зарплаты

Фото: телеграм-канал "Владимир Мазур"

Чиновникам Томской области следует переводить часть своей заработной платы на нужды подпавших под мобилизацию граждан, заявил губернатор Томской области Владимир Мазур.

"Я буду переводить деньги на эти цели с каждой своей зарплаты. Призываю всех чиновников Томской области последовать моему примеру", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул необходимость обеспечения солдат вещами наивысшего качества. Так, Томская область будет снабжать военнослужащих дронами, дизельными и бензиновыми электрогенераторами, тепловыми пушками, термокружками, расширенными аптечками и тепловизорами.

Средства на данные расходы будут частично выделены из регионального бюджета, при этом местные чиновники также могут сдавать деньги на нужды мобилизованных в частном порядке.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минцифры РФ предлагает рассматривать жалобы по вопросам мобилизации от 3 до 5 дней

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