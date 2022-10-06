Курганские власти отказались тратить средства на новые украшения для городов к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Курганские власти приняли решение в 2022 году не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году, а направить их на экипировку для подпавших под частичную мобилизацию граждан, заявил губернатор региона Вадим Шумков.

"Уверен, вы все поймете нас и поддержите то, что средства, которые мы планировали направить на данные цели, в этом году пойдут на экипировку и приобретение снаряжения для наших мобилизованных парней", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы области, Курган и административные центры будут украшены тем, что приобреталось в предыдущие годы.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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