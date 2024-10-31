Cadena SER: число погибших в результате ливней в Испании увеличилось до 104 человек

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Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 104 человек, передает радиостанция Cadena SER.

Как заявил глава Валенсийского сообщества Карлос Мазон, больше нет людей, ожидающих спасения после прохождения смертоносного шторма DANA. Так, в результате ливней В Валенсии погиб 101 человек, еще три – в Мире (Куэнка), Летуре (Альбасете) и Альхаурин-де-ла-Торре (Малага).

Проливные дожди на востоке Испании начались 29 октября и привели к наводнениям. В связи с этим государственное метеорологическое агентство объявило красный уровень угрозы. Непогода также стала причиной нарушения железнодорожного сообщения и отмены авиарейсов.

Правительство страны объявило траур с 31 октября по 2 ноября по жертвам ливней и наводнений. В настоящее время российские дипломатические ведомства не располагают сведениями, есть ли среди пострадавших россияне.