Группе польских байкеров запретили въезд в РФ из-за акции под Тверью

Фото: телеграм-канал "Полиция 69"

Группе польских байкеров запретили въезд в РФ на 5 лет из-за несогласованной акции у мемориального комплекса "Медное" под Тверью, говорится в телеграм-канале УМВД по региону.

Инцидент произошел в субботу, 30 августа. Польские байкеры заехали на территорию мемориала в поселке Медное вопреки запрету. Там они устроили факельный обряд, который вызвал настороженность у ставших свидетелями людей. Отмечалось, что в ритуале также принимали участие несовершеннолетние.

В УМВД отметили, что в отношении 39 человек были составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания").

Ранее в Ленинградской области остановили "обряд", в ходе которого заживо закопали двух человек. Сотрудники полиции в Приозерском районе обнаружили в земле двух человек, закопанных в могилы. Люди были обмотаны тряпками. Правоохранители потребовали выкопать их и убедились, что они не пострадали.

По данным СМИ, за проведение обряда "шаману" заплатили от 6 до 9 тысяч рублей. Всего на "празднике" находились около 15 человек.