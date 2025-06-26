РИА Новости: в Ленинградской области прервали "обряд", в котором закопали людей заживо

Фото: телеграм-канал "112"

В Ленинградской области остановили "обряд", в ходе которого заживо закопали двух человек, передает РИА Новости слова источника в силовых структурах региона.

Сотрудники полиции в Приозерском районе обнаружили в земле двух человек, закопанных в могилы. Люди были обмотаны тряпками. Правоохранители потребовали выкопать их и убедились, что они не пострадали.

По данным СМИ, за проведение обряда "шаману" заплатили от 6 до 9 тысяч рублей. Всего на "празднике" находились около 15 человек.

"Шамана" и его помощницу задержали. В силовых структурах рассказали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 7 лет лишения свободы.

В РИА Новости отмечают, что официального комментария по поводу "обряда" от правоохранителей не было.

Ранее стало известно, что в Калуше Ивано-Франковской области Украины женщина совершила ритуальное убийство своей трехлетней дочери. Мать проводила над ребенком обряд для изгнания духов и снимала все на видео. На месте происшествия были найдены доказательства, указывающие на причастность женщины к совершению умышленного убийства.

