В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

31 июля, 23:06
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
"В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус", – объявили в Оперштабе.
Таким образом, общее число погибших из-за коронавируса нового типа достигло 4 473 человека.
В Оперативном штабе напомнили о необходимости врачебного лечения при недомогании. Не допускается самолечение при симптомах, схожих с характерными признаками коронавируса.
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,48 на 100 тысяч человек – это 20-е место среди субъектов РФ. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
На столицу приходятся 695 новых случаев коронавируса за сутки. За тот же период в городе выздоровели еще 1 260 пациентов. Общее число поборовших болезнь теперь составляет 179 168 человек.
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