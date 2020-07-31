В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

"В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус", – объявили в Оперштабе.

Таким образом, общее число погибших из-за коронавируса нового типа достигло 4 473 человека.

В Оперативном штабе напомнили о необходимости врачебного лечения при недомогании. Не допускается самолечение при симптомах, схожих с характерными признаками коронавируса.

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,48 на 100 тысяч человек – это 20-е место среди субъектов РФ. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

На столицу приходятся 695 новых случаев коронавируса за сутки. За тот же период в городе выздоровели еще 1 260 пациентов. Общее число поборовших болезнь теперь составляет 179 168 человек.

