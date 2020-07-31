Москва занимает 20-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,48 на 100 тысяч человек – это 20-е место среди субъектов РФ, следует из данных Росстата.
Москва входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в городе составляет 0,3%.
За последние сутки в России подтвердили 5 482 случая COVID-19 в 84 регионах страны. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни. В Москве зафиксировали 695 новых случаев.
Всего в Российской Федерации зарегистрирован 839 981 случай коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13 963 летальных исхода. Выздоровели 638 410 человек.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что показатель летальности от коронавирусной инфекции в России составляет менее 2,5%. По ее словам, этот показатель заметно ниже, чем во многих других странах.
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