Москва занимает 20-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,48 на 100 тысяч человек – это 20-е место среди субъектов РФ, следует из данных Росстата.

Москва входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в городе составляет 0,3%.

За последние сутки в России подтвердили 5 482 случая COVID-19 в 84 регионах страны. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни. В Москве зафиксировали 695 новых случаев.

Всего в Российской Федерации зарегистрирован 839 981 случай коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13 963 летальных исхода. Выздоровели 638 410 человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что показатель летальности от коронавирусной инфекции в России составляет менее 2,5%. По ее словам, этот показатель заметно ниже, чем во многих других странах.

