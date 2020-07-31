Еще 1 260 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1 260 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 179 168", – сообщила вице-мэр.
Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
За прошедшие сутки в России подтвердили 5 509 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 834 499 случаев коронавируса.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что показатель летальности от коронавирусной инфекции в России составляет менее 2,5%. По ее словам, этот показатель заметно ниже, чем во многих других странах.
Москва входит в топ городов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19
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