Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобусы задерживаются на Митинской улице из-за ДТП. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Из-за ДТП на Митинской улице в районе дома 52 в сторону Пятницкого шоссе задерживаются автобусы № 451, 614, 614к, 741, 846, С3, 959", – говорится в сообщении.

Пассажиров попросили быть внимательнее и избегать по возможности поездок в данном направлении.

Накануне три автомобиля столкнулись на МКАД в районе Капотни. Авария произошла на внешней стороне 17-го километра.