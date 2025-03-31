СК заявил, что житель Мурманска сделал не менее 58 выстрелов с крыши

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Мурманской области"

Житель Мурманска, который устроил стрельбу с крыши здания, произвел не менее 58 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Мурманской области.

В ведомстве заявили, что сейчас злоумышленник задержан. Он находится под охраной в больнице с ранениями головы и левого бедра. После с ним проведут необходимые следственные мероприятия. Кроме того, в ближайшее время будет решен вопрос об аресте стрелка.

По месту жительства мужчины найдены и изъяты телефон, ноутбук, документы на карабин "Вепрь" и ружье "ИЖ", которое злоумышленник использовал для стрельбы. Следователи в ходе расследования дела дадут правовую оценку законности покупки и хранения оружия.

На данный момент сотрудники регионального СК допрашивают свидетелей происшествия, а также продолжают проводить иные мероприятия, которые позволят определить мотив и причины случившегося. Также назначен комплекс судебных экспертиз.

Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске вечером 30 марта. Спустя время правоохранители нейтрализовали мужчину, так как тот не хотел вступать в переговоры. В результате стрельбы никто не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено дело в отношении 43-летнего мужчины по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. По версии следствия, злоумышленник стрелял по экипажу ППС, чья машина в результате оказалась повреждена.

