31 марта, 12:53Происшествия
СК заявил, что житель Мурманска сделал не менее 58 выстрелов с крыши
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Мурманской области"
Житель Мурманска, который устроил стрельбу с крыши здания, произвел не менее 58 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Мурманской области.
В ведомстве заявили, что сейчас злоумышленник задержан. Он находится под охраной в больнице с ранениями головы и левого бедра. После с ним проведут необходимые следственные мероприятия. Кроме того, в ближайшее время будет решен вопрос об аресте стрелка.
По месту жительства мужчины найдены и изъяты телефон, ноутбук, документы на карабин "Вепрь" и ружье "ИЖ", которое злоумышленник использовал для стрельбы. Следователи в ходе расследования дела дадут правовую оценку законности покупки и хранения оружия.
На данный момент сотрудники регионального СК допрашивают свидетелей происшествия, а также продолжают проводить иные мероприятия, которые позволят определить мотив и причины случившегося. Также назначен комплекс судебных экспертиз.
Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске вечером 30 марта. Спустя время правоохранители нейтрализовали мужчину, так как тот не хотел вступать в переговоры. В результате стрельбы никто не пострадал.
По факту произошедшего возбуждено дело в отношении 43-летнего мужчины по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. По версии следствия, злоумышленник стрелял по экипажу ППС, чья машина в результате оказалась повреждена.
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