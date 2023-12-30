Губернатор Белгорода сообщил, что в регионе слышны громкие звуки

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В Белгородской области слышны громкие звуки по причине работы Вооруженных сил России в направлении Украины. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Белгороде громко работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону", – отметил он.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

После Гладков заявил, что сигнал о ракетной опасности отменен. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.

Число погибших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), по последним данным,составило 14 человек: 12 взрослых и два ребенка. По информации МЧС России, пострадало также 108 человек, из которых ранения получили 15 детей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.



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