Москва 24 посетила квартиру семьи мальчика, насмерть замерзшего в Дубне

Видео: Москва 24

Мама замерзшего в Дубне мальчика Эмильмира показала Москве 24 квартиру семьи.

На кадрах женщина рассказывает о большом количестве игрушек у детей. Также она отметила, что все в доме убрано и аккуратно расставлено, для учебы предусмотрен рабочий стол и компьютер.

До этого женщина опровергла информацию о болезни ребенка. По мнению педагогов, мальчик якобы отставал, у него наблюдался слишком маленький прогресс. Однако учителям хотелось видеть большего, а больше в данный момент он не мог показать, объяснила мать.

Женщина также выразила уверенность, что ребенок умер насильственной смертью, а не от обморожения. Она заявила, что в момент обнаружения на мальчике не было зеленых штанов, в которых он уходил из дома.

Тело ребенка обнаружили в Дубне на улице Программистов вблизи реки Южной Канавы вечером 28 декабря. По данным следователей, 27 декабря ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Дубны Левый Берег, но ни в школу, ни домой не пришел.

Отчим ребенка обвинил в трагедии водителя маршрутки. Мужчина рассказал, что мальчик поехал в школу после двухнедельного больничного. Утром его обычно забирает школьный автобус, но в этот раз ребенок уехал на городской маршрутке. По словам отчима, водитель транспорта "выкинул" ребенка на улицу.

По предварительным данным, мальчик умер в результате обморожения. По данному факту проверки организовали Следственный комитет и подмосковная прокуратура.

