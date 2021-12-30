Мама замерзшего в Дубне мальчика опровергла информацию о его болезни

13:23
Фото: ГСУ СК по Московской области
Мама замерзшего в Дубне мальчика Эмильмира опровергла информацию о его болезни. Об этом она сообщила Москве 24.
"Абсолютно здоровый мальчик! Никаких проблем со здоровьем у него не было", – рассказала женщина.
По мнению педагогов, ребенок якобы отставал, у мальчика наблюдался слишком маленький прогресс. Однако учителям хотелось видеть большего, а больше в данный момент он не мог показать, объяснила мать.
"Просто от него они пытались добиться 100-процентного результата, которого он не мог дать сразу. Поэтому его считали дураком!" – добавила Эмильмира, отметив, что в окружении мальчик был замкнутым, но дома всегда помогал, мыл посуду и был хозяйственным парнем.
По словам матери мальчика и его отчима Максима, сначала ребенка пришлось искать самостоятельно. Они просили задействовать кинолога, экипаж ППС, однако кинологическую службу дали только в полчетвертого ночи, когда ребенок уже был мертв.
Женщина также выразила уверенность, что ребенок умер насильственной смертью, а не от обморожения. Она заявила, что в момент обнаружения на мальчике не было зеленых штанов, в которых он уходил из дома.
Тело ребенка обнаружили в Дубне на улице Программистов вблизи реки Южной Канавы вечером 28 декабря.
По данным следователей, 27 декабря ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Дубны Левый Берег, но ни в школу, ни домой не пришел.
По предварительным данным, мальчик умер в результате обморожения. По данному факту проверки организовали Следственный комитет и подмосковная прокуратура.
Отчим ребенка обвинил в трагедии водителя маршрутки. Мужчина рассказал, что мальчик поехал в школу после двухнедельного больничного. Утром его обычно забирает школьный автобус, но в этот раз ребенок уехал на городской маршрутке. По словам отчима, водитель транспорта "выкинул" ребенка на улицу.
Однако мать мальчика заявила, что в случившемся никто не виноват. Она отметила, что каждый может оказаться на ее месте.
Мать замерзшего в Дубне мальчика рассказала, что у него не было проблем со здоровьем
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