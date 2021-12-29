Администрация Дубны поможет родителям в организации похорон замерзшего насмерть мальчика

Фото: телеграм-канал SHOT

Администрация Дубны принимала участие в поисках пропавшего мальчика, которого позднее обнаружили мертвым, – просматривала камеры видеонаблюдения, регулировала действия сотрудников МЧС и Мособлпожспаса.

В настоящее время власти намерены помочь родителям организовать похороны ребенка.

Его искали сутки. Мальчик должен был сесть в социальный автобус, который ежедневно подвозит ребенка с особенностями развития до школы, однако в то утро он перепутал автобусы и сел не на тот маршрут. Школьник вышел, решил добраться пешком, но заблудился.

Тело 11-летнего мальчика обнаружили в Дубне на улице Программистов вблизи реки Южной Канавы вечером 28 декабря. По предварительным данным, ребенок умер в результате обморожения. По данному факту проверки организовали Следственный комитет и подмосковная прокуратура.