Пять человек умерли в течение ноября в соццентре на Алтае

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Алтайскому краю"

Пять постояльцев частного центра социального обслуживания "Рубикон" скончались в период с 18 по 28 ноября 2024 года, рассказали в объединенной пресс-службе судов. Об этом пишет ТАСС.

Предварительной причиной их смерти стало отравление. В свою очередь, как пишет РИА Новости, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов, следствие сейчас расширило период гибели постояльцев, которые скончались за последнее время в социальном учреждении при относительно схожих обстоятельствах.

Тело первого умершего постояльца центра "Рубикон" было найдено 28 ноября, позже в медицинских учреждениях скончались еще двое.

Изначальной причиной их смерти назвали инфекцию. Результаты исследования позволили опровергнуть версию об отравлении. Позже стало известно, что пострадавшим диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Октябрьский суд Барнаула отправил директора "Рубикона" Алика Гельфенбайна под арест до 28 января 2025 года. Однако защита планирует настаивать на более мягкой мере пресечения.

По последним данным, число постояльцев, попавших в больницу, увеличилось до 26 человек.Один пострадавший попал в городскую больницу № 1 города Рубцовска, а остальные находятся на лечении в городской больнице № 5 Барнаула. Пятеро из них в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации интенсивной терапии.