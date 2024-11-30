Защита обжалует арест главы соццентра на Алтае, где погибли три человека

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Алтайскому краю"

Юристы директора частного центра социального обслуживания "Рубикон" Алика Гельфенбайна, где из-за отравления погибли трое человек, обжалуют избрание ему меры пресечения в виде ареста. Об этом заявил адвокат обвиняемого Михаил Бибекин.

Октябрьский суд Барнаула отправил его под арест до 28 января 2025 года. Защита будет настаивать на более мягкой мере пресечения, потому что документы соответствующие в распоряжение суда были представлены, уточнил он в беседе с ТАСС.

Тело первого умершего постояльца центра "Рубикон" было найдено 28 ноября, позже в медицинских учреждениях скончались еще двое.

Изначальной причиной их смерти назвали инфекцию. Результаты исследования позволили опровергнуть версию об отравлении. Позже стало известно, что пострадавшим диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По последним данным, число постояльцев, попавших в больницу, увеличилось до 26 человек.Один пострадавший попал в городскую больницу № 1 города Рубцовска, а остальные находятся на лечении в городской больнице № 5 Барнаула. Пятеро из них в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации интенсивной терапии.