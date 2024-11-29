Число пострадавших постояльцев соццентра на Алтае выросло до 26

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Алтайскому краю"

Число постояльцев частного социального центра в Калистратихе Алтайского края, попавших в больницу, увеличилось до 26 человек, сообщает ТАСС.

Один пострадавший попал в городскую больницу № 1 города Рубцовска, а остальные находятся на лечении в городской больнице № 5 Барнаула. Пятеро из них в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации интенсивной терапии.

В настоящее время социальная организация закрыта.

Между тем Роспотребнадзор заявил, что причиной смерти трех постояльцев центра социального обслуживания "Рубикон" стала инфекция. Ведомство пока не может ответить, какого рода была инфекция, однако результаты исследования позволили опровергнуть версию об отравлении. Позже сообщалось, что пострадавшим в частном центре диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит.

Тело первого умершего постояльца центра "Рубикон" было найдено 28 ноября, позже в медицинских учреждениях скончались еще двое.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Также был задержан директор "Рубикона". Следователи в ближайшее время направят ходатайство в суд для избрания в отношении директора меры пресечения в виде заключения под стражу.