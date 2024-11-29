Задержан директор соццентра на Алтае, где погибли три человека

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Алтайскому краю"

Директор частного центра социального обслуживания "Рубикон" из села Калистратиха, где из-за отравления погибли трое и пострадал еще 21 человек, задержан. Об этом сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

"Сегодня следователем СК по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, задержан председатель правления региональной общественной организации, с ним проводятся следственные действия", – указано в сообщении.

Следователи в ближайшее время направят ходатайство в суд для избрания в отношении директора меры пресечения в виде заключения под стражу.

В центре была проведена обработка и дезинфекция помещений. Постояльцы соццентра находятся под круглосуточным наблюдением медперсонала Калманской центральной районной больницы.

Тело первого умершего постояльца центра "Рубикон" было найдено 28 ноября, позже в медицинских учреждениях скончались еще двое. Тогда сообщалось о 18 пострадавших. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".