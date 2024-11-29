Инфекционный гастроэнтероколит диагностирован пострадавшим в соццентре на Алтае

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Алтайскому краю"

Пострадавшим в частном центре социального обслуживания "Рубикон" из села Калистратиха на Алтае диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

При этом такой диагноз поставили всем пострадавшим, то есть 21 человеку.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что причиной смерти трех постояльцев соццентра стала инфекция. Ведомство пока не может ответить, какого рода она была, однако результаты исследования позволили опровергнуть версию об отравлении.

Тело первого умершего постояльца центра "Рубикон" было найдено 28 ноября, позже в медицинских учреждениях скончались еще двое. Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Также был задержан директор "Рубикона". Следователи в ближайшее время направят ходатайство в суд для избрания в отношении директора меры пресечения в виде заключения под стражу.