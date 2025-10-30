Выброшенную из окна в Уфе девочку перевели из реанимации

Фото: телеграм-канал "Айрат Рахматуллин"

Трехлетнюю девочку, которую отец выбросил из окна в Уфе, перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение, сообщила пресс-служба Российской детской клинической больницы (РДКБ).

После перевода ребенка наблюдается положительная динамика: у девочки появились движения в конечностях, способности глотать и разговаривать. Пациентка самостоятельно дышит и получает терапию, направленную на компенсацию последствий травм, рассказал заведующий нейрохирургическим отделением РДКБ Валентин Пальм.

"За ее здоровьем ведет динамическое наблюдение мультидисциплинарная команда специалистов клиники. Девочка пребывает в палате вместе с мамой", – добавил врач.

В пресс-службе уточнили, что необходимая медпомощь оказывается ребенку в полном объеме.

Отец выбросил дочь из окна и разгромил квартиру в одном из домов в Уфе 9 октября. Ребенка госпитализировали, а затем прооперировали. Некоторое время пациентка находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Отца ребенка задержали, позже суд отправил его под стражу.

СМИ выяснили, что 15 лет назад мужчина лечился у психиатра, однако на момент совершения преступления он не наблюдался у специалиста. Кроме того, он злоупотреблял алкоголем, рассказала соседка фигуранта.