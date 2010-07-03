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Происшествия

11:09

Комитет солдатских матерей не получал жалоб на часть, где произошла стрельба

происшествия общество

Фото: соцсети

Комитет солдатских матерей Забайкалья не получал жалоб на воинскую часть, где 20-летний солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя комитета Валентины Мордовой.

По ее словам, до случившегося жалоб в комитет не поступало ни от родителей, ни от солдат этой части. "Мы были в шоке, когда об этом сообщили. Там все тишь-гладь, никто никогда не жаловался. Я даже говорю: "Как же так, видя, что не все благополучно у сына, никто не позвонил, а ведь обычно мамы бьют тревогу", – сказала Мордова.

В министерстве обороны сообщают, что солдат устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что между Шамсутдиновым и его сослуживцами произошел конфликт незадолго до трагедии. Военнослужащий отказался выполнить приказ ротного. Сослуживцы решили заставить его выполнить задание командира.

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