Перед стрельбой в Забайкалье у солдата произошел конфликт с сослуживцами – СМИ

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Конфликт между 20-летним солдатом срочной службы Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшим восемь человек в воинской части в Забайкалье, и его сослуживцами произошел незадолго до трагедии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что военнослужащий отказался выполнить приказ ротного. Сослуживцы решили заставить его выполнить задание командира. "Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного", – отметил источник. Он также добавил, что солдат не раскаивается в содеянном.

Расстрелявший сослуживцев солдат мог открыть огонь из-за конфликта с офицером

Трагедия произошла в пятницу, 25 октября. При смене караула Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам из табельного оружия. В результате погибли восемь человек, двое солдат были ранены.

Военнослужащего задержали, Читинский гарнизонный суд взял его под стражу. По статье об убийстве двух и более лиц молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным Минобороны, солдат мог пойти на убийство из-за нервного срыва, что, по предварительным данным, не связано с прохождением службы.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал провести тщательное расследование произошедшего. Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин не будет комментировать трагедию.

