Возбуждено дело в отношении устроившего ДТП в Марьине водителя

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Возбуждено дело в отношении водителя Volkswagen, устроившего ДТП с двумя погибшими в Марьине. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

При расследовании выяснилось, что пьяный водитель автомобиля Volkswagen, следуя по улице Поречная, наехал на бордюрный камень, а после – на мачту городского освещения и стойку дорожного знака. Двое пассажиров иномарки от полученных травм скончались.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Подозреваемого заключили под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд Москвы.

Несколько ДТП случилось в столичном регионе вчера. Три человека стали жертвами происшествия на трассе Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая. Водитель машины съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате он и двое пассажиров погибли. Три пассажира получили травмы.

В Москве на 50-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись четыре транспортных средства. Один человек пострадал. А на 31-м километре легковушка марки ВАЗ наехала на препятствие. Один человек скончался и еще один пострадал.

