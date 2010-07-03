Взрывное устройство нашли и обезвредили в Крайстчерче

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Стражи порядки обезвредили взрывное устройство, лежавшее во дворе дома в новозеландском Крайстчерче, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции.

На Ньюкасл-стрит правоохранители прибыли в 15:15 по местному времени. Место, где нашли взрывное устройство, оказалось недалеко от мечети Линвуд, атакованной террористами в середине марта.

Район тут же оцепили, а жителей соседних домов эвакуировали. Только после этого взрывотехники приступили к работе. Сейчас устройство не представляет опасности, а оцепление снято.

"Задержанный ранее 33-летний мужчина, имеющий отношение к инциденту, сейчас сотрудничает с полицией и оказывает помощь в расследовании", – сказано в сообщении.

15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошел теракт, жертвами которого стали 50 человек, еще столько же были ранены. Совершившего нападение австралийца Брентона Тарранта арестовали.

