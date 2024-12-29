Почти 64 тыс тонн загрязненного мазутом песка собраны на пляжах Кубани

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Почти 64 тысячи тонн загрязненного мазутом песка собраны на пляжах Кубани после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Кроме того, в Краснодарском крае было проведено исследование 220 километров береговой линии. В ходе обследования специалисты обнаружили участки, где происходит выброс нефтепродуктов, вдоль побережья от мыса Тузла в направлении мыса Панагия.

"В настоящее время работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта ведутся на участке общей протяженностью 61 километр", – отметило ведомство.

Там также сообщили, что на данный момент вывезено более 34 тонн загрязненного песка.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

К устранению последствий катастрофы приступили утром 17 декабря. Краснодарский край планирует выделить из бюджета 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию разлива мазута в Анапе.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.