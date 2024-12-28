В Анапе спасли около 1,5 тыс пострадавших от мазута птиц

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

В Анапе ветеринары и волонтеры спасли около 1,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края.

Как отмечается в сообщении, птиц принимают центр "Пеликан" в Ставропольском крае, краснодарский "Сафари-Парк" и зоопарк "Лукоморье" в Темрюкском районе.

Как отметили в Минприроды Кубани, необходимо отлавливать только действительно обессиленную птицу. Кроме того, участились случаи причинения вреда птицам при ночном отлове.

"Использование фонарей и отлов сопротивляющейся птицы приносит больше вреда, чем пользы для нее", – пояснили в ведомстве.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

К устранению последствий катастрофы приступили утром 17 декабря. Краснодарский край планирует выделить из бюджета 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию разлива мазута в Анапе.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.