СМИ сообщили о задержании в Лионе человека, планировавшего вооруженное нападение

Фото: телеграм-канал "Выпускайте Кракена!"

Полиция Лиона задержала мужчину, который был вооружен ножом, сообщает телеканал CNews со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что он планировал совершить нападение на людей. Правоохранителям удалось задержать его у железнодорожного вокзала.

Ранее ЧП произошло в Ницце. В результате нападения с ножом погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Злоумышленника задержали правоохранительные органы.

Чуть позже в Авиньоне был убит человек, который попытался напасть на полицейских. Затем в саудовской Джидде произошло нападение на охранника консульства Франции. Злоумышленник попытался использовать острый предмет, охранник получил легкие ранения.

В связи с происшествиями во Франции ввели план Vigipirate по противодействию терроризму.

В Кремле события в Ницце назвали "абсолютно ужасающей" трагедией. В посольстве РФ во Франции заявили, что данных о пострадавших россиянах при нападении нет.